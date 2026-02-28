Frosinone, tegola Bracaglia: out per pubalgia, salta la trasferta in Calabria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
alvini frosinone

Brutta notizia dell’ultima ora per Massimiliano Alvini. Il Frosinone dovrà fare a meno di Gabriele Bracaglia nella trasferta in Calabria, in programma domani alle ore 15.

Una sfida delicata per i giallazzurri, ancora pienamente in corsa per la promozione diretta. In caso di vittoria, infatti, il Frosinone potrebbe portarsi a -1 dal Monza capolista, in attesa anche del risultato del Venezia di Giovanni Stroppa.


Il tecnico laziale perde un tassello importante del proprio scacchiere difensivo. Bracaglia non prenderà parte alla gara a causa di una sindrome retto-adduttoria, ovvero pubalgia, che lo ha costretto a fermarsi.

Il classe 2003 è stato fin qui uno dei protagonisti della stagione: 25 presenze, 4 gol e 2 assist, numeri che certificano il suo peso specifico nella squadra di Alvini. Un’assenza che obbligherà l’allenatore a rivedere le scelte nel reparto arretrato proprio in un momento cruciale della stagione.

Il Frosinone, però, non vuole alibi: la corsa alla vetta passa anche dalla capacità di reagire alle difficoltà.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026