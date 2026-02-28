Frosinone, tegola Bracaglia: out per pubalgia, salta la trasferta in Calabria
Brutta notizia dell’ultima ora per Massimiliano Alvini. Il Frosinone dovrà fare a meno di Gabriele Bracaglia nella trasferta in Calabria, in programma domani alle ore 15.
Una sfida delicata per i giallazzurri, ancora pienamente in corsa per la promozione diretta. In caso di vittoria, infatti, il Frosinone potrebbe portarsi a -1 dal Monza capolista, in attesa anche del risultato del Venezia di Giovanni Stroppa.
Il tecnico laziale perde un tassello importante del proprio scacchiere difensivo. Bracaglia non prenderà parte alla gara a causa di una sindrome retto-adduttoria, ovvero pubalgia, che lo ha costretto a fermarsi.
Il classe 2003 è stato fin qui uno dei protagonisti della stagione: 25 presenze, 4 gol e 2 assist, numeri che certificano il suo peso specifico nella squadra di Alvini. Un’assenza che obbligherà l’allenatore a rivedere le scelte nel reparto arretrato proprio in un momento cruciale della stagione.
Il Frosinone, però, non vuole alibi: la corsa alla vetta passa anche dalla capacità di reagire alle difficoltà.