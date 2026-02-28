Modena-Padova 1-2, Andreoletti: «Vittoria costruita con l’atteggiamento. Bortolussi? Forte mal di schiena»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Il Padova espugna il campo del Modena con un prezioso 2-1 e nel post gara mister Andreoletti analizza la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

Il tecnico biancoscudato parte dall’approccio alla sfida: «Siamo stati bravi a creare i presupposti della vittoria contro un avversario che è secondo a pochi in questa categoria. Non è una questione di formazione, ma di atteggiamento».


Andreoletti chiarisce anche le scelte iniziali, con alcune novità tra titolari e panchina: «Nella formazione non ho pensato alle tre partite ravvicinate, ho scelto quella che ritenevo ideale. Zanimacchia titolare e Massolin in panchina? Ci ha sorpreso positivamente l’approccio. Spendiamo tante energie fisiche e mentali, il turnover può valere anche per i portieri. È giusto utilizzare tutte le risorse a disposizione».

Testa già allo Spezia

Nonostante l’entusiasmo per il successo, il tecnico invita a mantenere la concentrazione: «Esultiamo fino alla fine delle interviste di oggi, poi pensiamo allo Spezia».

Sul fronte infermeria arrivano aggiornamenti importanti. Per Harder si teme un problema muscolare: «Non avverte dolore nel camminare, ma dobbiamo approfondire». Parole di stima per Crisetig: «Ha mentalità e spirito di sacrificio da grande, con lui siamo sempre in buone mani».

Preoccupazione invece per Bortolussi: «Si è svegliato stamattina con un forte mal di schiena. Speriamo di averlo per martedì».

Il Padova si gode il successo, ma la corsa continua e il calendario non concede pause.

