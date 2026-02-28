Südtirol-Venezia 1-1, Stroppa: «Punto importante. Potevamo fare meglio negli ultimi metri»

Termina 1-1 la sfida tra Südtirol e Venezia. Nel post gara Giovanni Stroppa analizza la prestazione dei suoi, respingendo l’idea che la squadra di Castori abbia meritato di più.

«Non sono d’accordo. Per le occasioni che abbiamo creato, sicuramente potevamo andare sotto, ma allo stesso tempo potevamo anche passare in vantaggio. Doumbia e Lauberbach nel primo tempo, Casas e Yeboah nel secondo avevano situazioni per fare meglio».





«Qui è una battaglia continua»

Stroppa sottolinea le difficoltà della trasferta: «Venire qui è complicato. Ogni palla lunga verso gli attaccanti crea apprensione: è una battaglia uno contro uno, contrasti a tutto campo».

Fondamentale la reazione immediata al gol subito: «Siamo stati bravissimi a pareggiare subito. Portiamo a casa un punto importante: l’obiettivo era muovere la classifica. La squadra è stata concentrata e ora ci aspettano due partite in casa. Non possiamo perdere colpi».

«Mi sarebbe piaciuto vincere»

Sull’ultima mezz’ora: «Potevamo fare di più nelle scelte e negli ultimi metri. Le situazioni le abbiamo create, ma serviva più qualità. Contro il Südtirol anche una palla inattiva può metterti in difficoltà».

Il Venezia torna dall’Alto Adige con un pareggio che mantiene equilibrio e continuità in classifica.