Südtirol-Venezia 1-1, Castori: «Grande partita contro la capolista. Siamo stati vicini alla vittoria»

Un pareggio che vale più di un punto in classifica. Dopo l’1-1 contro il Venezia, Fabrizio Castori si presenta in sala stampa con orgoglio e consapevolezza. Il Südtirol ha giocato alla pari contro la capolista, sfiorando anche il colpo grosso nel finale.

«Abbiamo fatto una grande partita – sottolinea il tecnico biancorosso –. Dopo i primi minuti in cui dovevamo prendere le misure, siamo andati a tutto campo, aggressivi nell’uno contro uno, senza pause. Siamo stati vicini alla vittoria contro una squadra oggettivamente molto forte».





«Un miracolo nel finale»

Il riferimento è al colpo di testa nel finale, neutralizzato da un intervento decisivo del portiere lagunare: «Un miracolo. È stata un’occasionissima. Così come quella di Casiraghi che poteva valere il 2-0. Poi, sull’azione dopo, è arrivato il loro pareggio: non per un nostro errore evidente, ma perché hanno qualità e quando trovano la giocata giusta ti colpiscono».

Castori evidenzia la crescita della squadra e un’identità ormai chiara: «Noi siamo questi, a prescindere dall’avversario. Intensità, forza fisica, velocità. Abbiamo una mentalità precisa e un trend consolidato: la squadra sa cosa deve fare in campo».

«Quattro punti in tre partite durissime»

Il punto contro il Venezia, dopo le sfide con Palermo e Bari, rafforza le convinzioni in vista del finale di stagione: «Con tre partite durissime abbiamo raccolto quattro punti. Questo ci dà serenità e mantiene a distanza la zona bassa. Conta fare più punti possibile, senza fare calcoli».

Infine, spazio ai singoli. Esordio positivo per Cragno: «Ha fatto bene. Poluzzi aveva preso una botta e si è allenato poco. Per giocare bisogna stare bene e allenarsi forte, è una regola che vale per tutti».

Il Südtirol esce dal confronto con la capolista con più certezze che rimpianti. E con la consapevolezza di poter competere contro chiunque.