Empoli-Cesena 1-1, Mignani: «Bicchiere mezzo pieno. Punto di sostanza in un momento difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (87) mignani

Termina 1-1 la sfida del “Castellani” tra Empoli e Cesena. Al termine del match, Michele Mignani analizza così la prestazione dei bianconeri.

«Il bicchiere è mezzo pieno visto il momento che stiamo attraversando. È stata una partita figlia della paura: oggi avevamo bisogno di sostanza», esordisce il tecnico.


Una gara equilibrata, giocata più con il cuore che con la brillantezza: «Nel finale del secondo tempo c’è stata un po’ di sofferenza, ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Con il cuore e con i denti abbiamo portato a casa un punto sporco».

«Non siamo liberi mentalmente»

Mignani riconosce il peso del periodo negativo sui suoi: «In un momento di difficoltà a livello di risultati è normale non essere liberi mentalmente. C’è stato tanto equilibrio in campo».

Il tecnico sottolinea come il gol dell’Empoli abbia cambiato l’inerzia della gara: «Ha modificato la partita, ma sapevamo che affrontavamo una squadra con tanti giocatori coinvolti nella fase offensiva. Volevamo chiudere gli spazi».

Gestione delle energie

Non sono mancati accorgimenti legati alla condizione fisica: «Ci sono giocatori che avevano bisogno di rifiatare. Berti e Mangraviti avevano dei leggeri fastidi».

Infine, un messaggio sul rapporto con il club: «La società la sento molto vicina».

Il Cesena esce dal campo con un punto che non risolve tutto, ma che rappresenta un segnale di tenuta in un momento delicato della stagione.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni salteranno il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
edoardo-testoni_coqyp7rlfldv1b973wnv2o3ep (1)

Pescara-Palermo, dove vederla: doppia copertura tv e streaming per la sfida dell’Adriatico. I telecronisti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (23) pierozzi pohjanpalo

Pescara-Palermo, il segno “2” domina. Le quote dei Bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 075443

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara in emergenza contro il Palermo: Gorgone si affida a Insigne”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Corriere dello Sport: “Serie B, nessuno è salvo e nessuno è promosso: Calzone fotografa il campionato più incerto di sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni salteranno il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026