Empoli-Cesena 1-1, Mignani: «Bicchiere mezzo pieno. Punto di sostanza in un momento difficile»

Termina 1-1 la sfida del “Castellani” tra Empoli e Cesena. Al termine del match, Michele Mignani analizza così la prestazione dei bianconeri.

«Il bicchiere è mezzo pieno visto il momento che stiamo attraversando. È stata una partita figlia della paura: oggi avevamo bisogno di sostanza», esordisce il tecnico.





Una gara equilibrata, giocata più con il cuore che con la brillantezza: «Nel finale del secondo tempo c’è stata un po’ di sofferenza, ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Con il cuore e con i denti abbiamo portato a casa un punto sporco».

«Non siamo liberi mentalmente»

Mignani riconosce il peso del periodo negativo sui suoi: «In un momento di difficoltà a livello di risultati è normale non essere liberi mentalmente. C’è stato tanto equilibrio in campo».

Il tecnico sottolinea come il gol dell’Empoli abbia cambiato l’inerzia della gara: «Ha modificato la partita, ma sapevamo che affrontavamo una squadra con tanti giocatori coinvolti nella fase offensiva. Volevamo chiudere gli spazi».

Gestione delle energie

Non sono mancati accorgimenti legati alla condizione fisica: «Ci sono giocatori che avevano bisogno di rifiatare. Berti e Mangraviti avevano dei leggeri fastidi».

Infine, un messaggio sul rapporto con il club: «La società la sento molto vicina».

Il Cesena esce dal campo con un punto che non risolve tutto, ma che rappresenta un segnale di tenuta in un momento delicato della stagione.