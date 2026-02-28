Modena-Padova 1-2, Sottil: «Mosci dall’inizio alla fine. Martedì voglio una reazione»

Il Modena cade al “Braglia” contro il Padova e al termine della gara Andrea Sottil non cerca alibi. Il tecnico gialloblù analizza con lucidità una delle prove più opache della stagione.

«Partita giocata male, oggi è mancata anche la prestazione. È difficile da spiegare, venivamo da tre vittorie. Complimenti al Padova», esordisce Sottil. «Non c’è stata energia, nemmeno impeto e furore dopo il gol di Zanimacchia. È la prima stecca dopo 27 partite, può capitare, ma bisogna starci poco sopra».





«Non siamo questi»

Il tecnico invita a mantenere equilibrio: «Non siamo questi. Sono convinto che martedì vedrò una reazione. Mi dispiace tanto per i tifosi, ma dobbiamo accettare la giornata negativa».

Sottil chiarisce anche la scelta iniziale su Massolin: «Sta facendo il Ramadan, lo rispetto assolutamente, ma questo comporta determinate valutazioni. Non abbiamo perso perché non ha giocato dall’inizio».

«I loro gol ci hanno ammazzato»

L’analisi si allarga alla prestazione complessiva: «Quando il collettivo non suona è difficile commentare. Oggi è stata una giornataccia. I loro gol ci hanno ammazzato e non possiamo subire reti così per una squadra come la nostra. Siamo stati mosci dall’inizio alla fine».

Problemi anche a centrocampo: «Siamo in emergenza, Sersanti e Pyyhtia sono giocatori importanti. Dobbiamo entrare dentro questa sconfitta e analizzarla».

Ora testa alla trasferta di Chiavari contro l’Entella: «Dobbiamo arrivarci con un piglio diverso, altrimenti ci danno una bella pettinata anche loro. Ma conosco i miei ragazzi, ho grande stima di loro. Da domani pensiamo solo a riprenderci da questa stecca».