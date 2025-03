Serie A: Zaccagni la sblocca, Lazio avanti 0-1 a San Siro sul Milan all’intervallo

Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Milan e Lazio. Parte forte il Milan: al 19′ occasione per Reijnders, che sull’assist di Leao non calcia benissimo da ottima posizione: Provedel mette in corner. La Lazio alza i giri del motore col passare dei minuti e la sblocca al 28′: Tiro di Marusic, respinta di Maignan, Zaccagni anticipa Jimenez e mette in rete. Il Milan cerca di creare altri presupposti, ma all’intervallo è sotto 0-1.

