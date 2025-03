Palermo-Brescia 1-0. I “Top e flop” del match

Una vittoria di carattere e di vitale importanza in ottica playoff. Allo stadio “Renzo Barbera” il Palermo, dopo il 3 a 0 in casa del Cosenza, non compie passi falsi e trova il secondo successo consecutivo, imponendosi 1 a 0 sul Brescia grazie al rigore realizzato da Joel Pohjanpalo all’85’. La terza rete di fila del finlandese, molto freddo e cinico dal dischetto, permette ai rosanero di conquistare meritatamente i tre punti dopo le diverse parate di Lezzerini, il quale ha tenuto in vita i suoi compagni per tutta la gara.

Infatti, i siciliani hanno sfornato una prestazione complessivamente positiva. Nel primo tempo il Palermo si è riversato diverse volte nei pressi dell’area avversaria, sbagliando tuttavia l’ultimo passaggio e peccando di concretezza. D’altro canto, i rosanero avrebbero meritato di sbloccarla, ma il portiere dei lombardi è attento, soprattutto su un colpo di testa ravvicinato di Pohjanpalo.

Nella ripresa, invece, il Brescia prende inizialmente coraggio e costringe i rosanero a difendersi, ma nella seconda parte della frazione di gioco gli uomini di mister Dionisi crescono minuto dopo minuto e tornano ad impensierire Lezzerini, decisivo su Di Francesco. All’85’ arriva la svolta della gara: Ceccaroni viene steso in area di rigore da Juric e permette a Pohjanpalo di presentarsi dal dischetto. Il finlandese calcia alla destra del portiere lombardo, che intuisce a non riesce, stavolta, a salvare i compagni.

Rete decisiva da parte di Pohjanpalo che permette al Palermo di volare a -1 dalla Juve Stabia, settima, e di piazzarsi momentaneamente all’ottavo posto, in attesa del posticipo della 28esima giornata tra Bari e Sampdoria

Di seguito i “Top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

POHJANPALO – Ancora in gol con la maglia rosanero, e sono tre, siglato su calcio di rigore con grande freddezza in un momento delicato del match. Ha una buona occasione al 38’ con un bel colpo di testa, Lezzerini però è attento e tuffandosi gli nega il gol. Il suo pressing permette anche di conquistare un calcio di punizione dentro l’area, ci prova anche con una sforbiciata al volo. La sua rete permette al Palermo di raggiungere quota 38 in classifica.

DI FRANCESCO – Nell’ultimo periodo gli infortuni l’hanno un po’ limitato e non era titolare da dicembre, ma oggi parte a razzo ed è una vera spina nel fianco per il Brescia. Dopo 3’ serve un cross delizioso per Pierozzi che viene fermato da Lezzerini. Utile anche in fase di copertura. Nella ripresa ha una grande occasione dopo un filtrante servitogli da Verre, ma il tiro è centrale. Esce applaudito dal Barbera.

CECCARONI – Sul piano difensivo non commette sbavature. Molto prezioso anche in fase offensiva con i suoi inserimenti: infatti è lui a procurarsi il rigore finalizzato da Pohjanpalo. L’unica nota negativa è il cartellino giallo che, per diffida, gli farà saltare la partita contro la Sampdoria, in programma sabato 8 marzo.

