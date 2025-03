Palermo-Brescia 1-0: le pagelle del match

Palermo-Brescia, match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie B, va in archivio con il risultato di 1-0. Una vittoria che alimenta le speranze di raggiungere i playoff dei rosanero che, a dirla tutta, hanno meritato la vittoria perché dall’inizio del match hanno spinto sull’acceleratore cercando di mettere in seria difficoltà il Brescia che si è salvato fino al minuto 88′, quando Pohjanpalo ha calciato e siglato il calcio di rigore che ha regalato la vittoria e i tre punti ai padroni di casa. Il Brescia, invece, deve fare i conti con una classifica deficitaria e non riesce a mettere distanza di sicurezza tra se e la zona play out. Di seguito le pagelle dei rosanero:

AUDERO 6: Oggi, rispetto al match di Cosenza, non deve effettuare parate salva risultato anzi non sporca mai i guantoni.

BANIYA 6: Continua a fornire prestazioni di livello e mostrando una grande crescita rispetto ad inizio campionato. Ci prova con un tiro da fuori al 34’, la conclusione è centrale e debole.

MAGNANI 6,5: Per fermare Borelli non deve impegnarsi più di tanto, ma in quelle rare occasioni che l’attaccante del Brescia viene servito se lo trova davanti e viene fermato.

CECCARONI 7: Sono tanti gli inserimenti oggi, grazie ad uno di questi conquista il calcio di rigore poi calciato e siglato da Pojhanpalo che ha permesso ai suoi di conquistare la vittoria. Rimedia un giallo che, vista la diffida, gli farà saltare la prossima gara in casa della Sampdoria.

PIEROZZI 6,5: Pericoloso con i suoi inserimenti e va vicino al gol in due occasioni: la prima con un colpo di testa, la seconda volta ci prova con un tiro di sinistro ma Lezzerini blocca senza problemi. Nella ripresa sbaglia qualche controllo di troppo e attira i mugugni del pubblico.

Dal 79′ LUND 6,5: Ingresso positivo, con voglia di dimostrare. Da una sua corsa sulla fascia, con conseguente cross e palla respinta al centro dell’area, arriva il rigore calciato e siglato da Pojhanpalo.

GOMES 6,5: Schermo perfetto davanti la difesa, recupera tanti palloni e ne gestisce benissimo tanti altri. Un paio di buone giocate ad illudere gli avversari. Non deve faticare molto per fermare le ripartenza avversarie, anche perché il Brescia incide poco.

BLIN 6,5: Tanto movimento, agevolato dalla presenza di Gomes, riesce a fare schermo davanti la difesa. Ci prova con un tiro dalla linea di fondo ma Lezzerini è attento. Rimedia un giallo per fermare la ripartenza avversaria e anche per questo viene sostituito.

Dal 68’ SEGRE 6: Tanta corsa, un paio di inserimenti e freschezza in mediana. Non incide tantissimo.

DI FRANCESCO 7: Nell’ultimo periodo gli infortuni l’hanno un po’ limitato e non era titolare da dicembre, ma oggi parte a razzo ed è una vera spina nel fianco per il Brescia. Dopo 3’ serve un cross delizioso per Pierozzi che viene fermato da Lezzerini. Utile anche in fase di copertura. Nella ripresa ha una grande occasione dopo un filtrante servitogli da Verre, ma il tiro è centrale. Esce applaudito dal Barbera.

Dal 79′ DIAKITÈ SV: Da qualche tempo è preso di mira dal pubblico che non gradisce il suo ingresso, lui fornisce molta corsa sulla fascia destra che preoccupa la difesa avversaria.

VERRE 7: Molto nel vivo del gioco, tocca tantissimi palloni. Ha due buone occasioni, in entrambe ci prova con un tiro a giro, il primo è un tiro debole, il secondo esce di poco. Ottima l’idea del filtrante per Di Francesco che, però, non vede Lezzerini e calcia centrale.

Dal 68’ VASIC 6: Freschezza in mediana anche se non gestisce benissimo tutti palloni che passano dalle sue parti.

LE DOUARON 6: Gioca qualche metro più indietro rispetto al solito e prova a trovarsi lo spazio. Non è mai realmente pericoloso. Si sacrifica molto in fase di copertura.

Dal 91′ INSIGNE SV

POHJANPALO 7: Ancora in gol con la maglia rosanero, e sono tre, siglato su calcio di rigore con grande freddezza in un momento delicato del match. Ha una buona occasione al 38’ con un bel colpo di testa, Lezzerini però è attento e tuffandosi gli nega il gol. Il suo pressing permette anche di conquistare un calcio di punizione dentro l’area, ci prova anche con una sforbiciata al volo. La sua rete permette al Palermo di raggiungere quota 38 in classifica.

DIONISI 6: Rispetto alla formazione di Cosenza adopera qualche cambio, la squadra ha il giusto approccio e parte forte spingendo sull’acceleratore. Nella ripresa, invece, è il Brescia che parte meglio, i suoi riescono a tenere botta. I cambi lo aiutano perché riesce a mettere freschezza e quantità in campo che portano alla vittoria.