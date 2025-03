Catanzaro-Reggiana, Caserta: «Il pareggio è giusto»

Al termine della sfida tra Catanzaro e Reggiana, terminata 1-1, è intervenuto l’attuale tecnico dei calabresi Caserta. L’allenatore si è soffermato proprio sulla partita analizzando nel dettaglio le due frazioni di gioco:

Pareggio risultato giusto per quanto visto in campo?

«E’ stata una bella gara, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Sapevamo di trovare una squadra di qualità: la Reggiana ci ha messi in difficoltà nel primo tempo, mentre nella ripresa noi abbiamo giocato un gran match. Il pareggio è giusto».

La Reggiana che avversario si è dimostrato?

«La Reggiana ha avuto qualche occasione per andare sul 2-0, poi una volta trovato il pari siamo stati noi a cercare di portare a casa la vittoria: sono contento della reazione dei miei ragazzi. VAR sul gol del pareggio? Quando c’è una situazione ibrida è normale che ognuno tiri la coperta dalla propria parte, credo nella regolarità della rete visti tutti i controlli che sono stati fatti. Il campionato è molto equilibrato e livellato sia in alto che in basso: ora arriveranno dieci finali per ogni squadra, secondo me si deciderà tutto nelle ultime due o tre giornate».