Catanzaro-Reggiana, Viali: «Un punto è poco per quello che abbiamo fatto»

Al termine della sfida, terminata in pareggio, tra Catanzaro e Reggiana, è intervenuto l’attuale tecnico dei granata Wiliam Viali che ha commentato e analizzato la sfida:

Pareggio risultato giusto?

«Il punto di oggi è troppo poco per quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, facendo di più del nostro avversario: oggi giocavamo contro la squadra più in forma del campionato. E’ ora di fare il salto di qualità sul piano dei punti, dovevamo fare il secondo gol e chiudere la partita ma abbiamo sbagliato diverse occasioni davanti al portiere e anche in fase di rifinitura e nell’ultimo passaggio. Non sono sorpreso da questa prestazione perché l’abbiamo fatta spesso».

Come valuta la prestazione di Vido?

«Vido ha delle statistiche importanti in relazione ai gol segnati per i minuti giocati, era giusto premiarlo e ha risposto presente. Vergara è partito dalla panchina per un piccolo problema fisico, ma sarebbe stato comunque in ballottaggio con Marras. Mai come ora serve far giocare chi sta meglio. Siamo stati bravi a limitare il palleggio del Catanzaro, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, a parte il gol e qualche mischia in area, abbiamo concesso relativamente poco, mentre in fase offensiva abbiamo giocato e creato, ma c’erano da sfruttare meglio gli spazi. Cosenza? Conosco benissimo quella realtà, lì non si molla mai e c’è una cultura del lavoro orientata a questo: andremo lì per fare la nostra partita».