Serie C Girone A: Padova beffato, la Feralpisalò la vince all’ultimo respiro. La classifica aggiornata

Termina la sfida valevole per il campionato di Serie C Girone A tra Feralpisalò e Padova. Gara d’alta classifica, con gli ospiti che puntano ai tre punti per indirizzare ancor di più la vetta. Feralpisalò, invece, che cerca di rimanere attaccata al treno delle prime posizioni. Fin dai primi minuti di gioco la sfida è equilibrata e priva di clamorose occasioni da gol. Il Padova cerca di rendersi concretamente pericoloso attaccando prevalentemente dalle fasce, ma gli avversari si difendono adeguatamente. Il secondo tempo è molto similare ai primi 45′ minuti, con nessuna delle due formazioni che riesce ad imporsi. A deciderla è però uno spunto del singolo: il gol di Vesentini regala i tre punti alla Feralpi.

CLASSIFICA

Padova – 69

L.R. Vicenza – 63

FeralpiSalò – 55

AlbinoLeffe – 43

Trento – 43

Virtus Verona – 43

Atalanta U23 – 41

Novara – 41

Alcione Milano – 40

Giana Erminio – 40

Lumezzane – 37

Renate – 37

Arzignano – 35

Pergolettese – 35

Lecco – 33

Triestina – 33

Pro Vercelli – 31

Pro Patria – 22

Caldiero Terme – 21

Union Clodiense – 18