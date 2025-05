Serie A, ufficiale il programma dell’ultima giornata: Napoli e Inter in campo venerdì sera

Dopo ore di discussione in sede di Lega, è arrivata l’ufficialità del programma della 38ª giornata di Serie A. Le sfide che potrebbero decidere il campionato, Napoli-Cagliari e Como-Inter, si disputeranno venerdì 23 maggio alle ore 20.45. Una scelta dettata dalla necessità di lasciare libera la data del lunedì 26 maggio, designata come eventuale data per lo spareggio scudetto, in caso di arrivo a pari punti tra le due contendenti.

Il calendario completo della 38ª giornata

Venerdì 23 maggio

ore 20.45: Napoli-Cagliari

ore 20.45: Como-Inter

Sabato 24 maggio

ore 18.00: Bologna-Genoa

ore 20.45: Milan-Monza

Domenica 25 maggio (tutte alle 20.45)

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Le sei gare della domenica sono quelle con implicazioni dirette sulla classifica per la qualificazione alle coppe europee e la salvezza, motivo per cui verranno giocate in contemporanea, come previsto dai regolamenti FIGC.

Spareggio scudetto: lunedì 26 maggio

Per garantire il massimo dell’equità sportiva, la Lega ha già fissato la data dell’eventuale spareggio scudetto: si giocherà lunedì 26 maggio in campo neutro, nel caso in cui Napoli e Inter dovessero chiudere la stagione a pari punti in vetta alla classifica.

La decisione odierna è frutto di un consiglio acceso, bloccato inizialmente da divergenze sulle date e sull’organizzazione delle partite decisive, in particolare per evitare sovrapposizioni o squilibri tra squadre ancora coinvolte nella lotta per lo scudetto, l’Europa e la salvezza.

Con il quadro ormai definito, non resta che attendere il verdetto del campo per conoscere i verdetti finali di una delle stagioni più combattute degli ultimi anni.