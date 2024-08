In questi istanti Udinese e Lazio si stanno sfidando nella gara valevole per la 2^ giornata del massimo campionato italiano. I padroni di casa cercano subito di spingersi in avanti e l’ex rosa Lorenzo Lucca, al 5′, di testa insacca la rete dell’ 1-0. Di seguito il video:

⚽️🇮🇹 Udinese 1-0 Lazio | Lorenzo Luccapic.twitter.com/fs8zvHcEjc — PushGoals (@PushGoals) August 24, 2024