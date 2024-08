La Sampdoria continua a lavorare fronte mercato. Come riportato da tuttosalernitana.com, il club blucerchiato, che ritiene Ricci fuori dal progetto tecnico, avrebbe proposto il centrocampista proprio al club granata.

Il calciatore, nel frattempo, non è stato convocato per il match in programma questa sera tra Sampdoria e Reggiana: e la Salernitana starebbe facendo riflessioni circa questo possibile colpo in entrata.