Manca sempre meno a Pisa-Palermo. I rosanero di mister Dionisi devono riscattare la sconfitta all’esordio contro il Brescia per riportare in alto il morale. Intanto, come riportato da un video sui canali ufficiali del club, i rosanero sono arrivati all’Arena Garibaldi, stadio di casa del Pisa. Con la squadra anche Salvatore Sirigu ufficializzato oggi. In alto la foto.

Continue Reading