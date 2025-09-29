Serie A: termina 2-1 al Tardini tra Parma e Torino, decisiva la doppietta di Pellegrino. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match tra Parma e Torino, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025/26. Vittoria sofferta dei padroni di casa, che riescono a portare a casa i tre punti grazie alla prima doppietta in campionato di Mateo Pellegrino.

Inizio di gara di studio tra le due squadre, con poche occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare il risultato sono al 36′ i padroni di casa, grazie al rigore trasformato da Pellegrino, che permette ai gialloblù di andare al riposo in vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco non si fa aspettare la reazione dei granata. La formazione di mister Baroni riesce subito a trovare il gol del pareggio, firmato da Cyril Ngonge su assist di Coco. I ducali però non ci stanno e al 72′ trovano nuovamente il vantaggio con il secondo e decisivo gol del centravanti argentino Mateo Pellegrino.

Il Parma porta dunque tre punti preziosissimi per il proseguo del campionato, portandosi a quota 5 punti in classifica, superando il Torino fermo a 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Juventus – 11

Inter – 9

Atalanta – 9

Cremonese – 9

Como – 9

Bologna – 8

Cagliari – 7

Udinese – 7

Sassuolo – 6

Parma – 5

Torino – 4

Lazio – 3

Fiorentina – 3

Verona – 3

Genoa – 2

Pisa – 2

Lecce – 2