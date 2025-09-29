Avellino, Aiello: «Tutino ha già ricominciato a lavorare, Favilli dovrebbe rientrare a novembre»

Intervenuto durante la trasmissione Linea Verde Sport in onda su Irpinia Tv, il Ds Mario Aiello ha parlato della situazione attuale degli infortunati, soffermandosi anche sull’ex rosa Gennaro Tutino.

«Patierno si sta curando, ci auguriamo di riaverlo dopo la sosta. Favilli dovrebbe rientrare a novembre mentre Tutino ha già ricominciato a lavorare dopo l’operazione e non ha accusato fastidi ed è molto probabile che a brevissimo si aggreghi per riatletizzazione. Non voglio azzardare ma è probabile che con la Juve Stabia sia già con noi. Siamo contenti perché pensavamo fosse una cosa più lunga» ha dichiarato il DS.

E sull’azzardo Favilli-Tutino ha dichiarato: «Lo rifarei cento volte, Favilli ha avuto storicamente qualche infortunio ma a Bari non ha avuto problemi fisici. Vedendo lo spessore del giocatore e la continuità avuta abbiamo deciso di sfruttare l’opportunità. Una volta che scegliamo un giocatore, la palla passa all’area medica che ci dice se il ragazzo è idoneo o no, una volta avuto l’ok da una struttura di rilievo nazionale mi sento anche rassicurato, non posso fare anche le terapie»