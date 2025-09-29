Entella, Benali: «Bari squadra molto forte, ma in B non ci sono partite scontate»

Alla vigilia del match tra Virtus Entella e Bari, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato l’ex rosa Ahmad Benali, attuale centrocampista dei liguri.

«Contro il Bari sarà una partita molto importante, in B si può vincere e perdere contro tutti quindi bisogna stare sul pezzo e voltare subito pagina. Sono una squadra molto forte, costruita per far bene in campionato. Si trovano in difficoltà ma, come detto prima, in B si può vincere o perdere contro chiunque. Noi siamo preparati e faremo la nostra partita» ha dichiarato il giocatore, che ha poi aggiunto: «Ognuno deve sfruttare le sue armi, tecnicamente il Bari sarà una squadra superiore rispetto a noi ma in B non ci sono partite scontate. Daremo il nostro meglio. Io sto bene, la condizione fisica ovviamente non è al 100% ma inizio a migliore. Mi sento bene e son pronto per giocare»