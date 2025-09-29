Juve Stabia, Abate: «Affrontiamo il Mantova nel momento sbagliato, ha grandi idee e qualità»

Alla vigilia del match tra Juve Stabia e Mantova, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei campani Ignazio Abate.

«Penso che affrontiamo il Mantova nel momento sbagliato, é la partita peggiore che potessimo avere, una squadra ferita che si è unita al suo allenatore. Se vogliamo conquistare i 3 punti, domani dovremo dare la vita. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro stadio, perché senza i nostri tifosi diventa più difficile. Arriviamo da una partita in cui abbiamo giocato metà gara in 10 ma scenderemo in campo nel migliore dei modi. Il Mantova è una squadra che gioca molto bene a calcio e dovremmo aver umiltà e voglia di riconquistare la palla, proseguendo la nostra strada e cercando di imporre il nostro gioco. Il Mantova ha grandi idee e qualità, sarà una gara complicata come le sono tutte d’altronde. Catanzaro è stata una tappa importante per la nostra crescita, la squadra ha messo in campo una grande prestazione dal punto livello caratteriale» ha dichiarato.

Abate si è poi espresso riguardo la sua squadra ed i tifosi: «Ho un gruppo con grande competizione, in campo bisogna avere equilibrio e chi mi dà garanzie giocherà, l’espulsione di Cacciamani fa parte del percorso di crescita del ragazzo che ci darà una mano quando rientrerà visto il talento. I tifosi devono sognare, vivono per il risultato massimo come anche noi ma sappiamo che ogni partita è complicata soprattutto in questa categoria, il tifoso viene annebbiato dal risultato storico dello scorso anno ma ad inizio anno abbiamo detto che era l’anno zero per gettare la basi per un futuro in cui anche la società vuole sognare»

Infine ha aggiunto: «Abbiamo grandi margini di crescita dal punto dì fisica di condizione visto che molti giocatori hanno avuto problemi ad inizio stagione e sfrutteremo la sosta in questo senso. Mi auguro che domani i tifosi riempiano lo stadio perché nel nostro stadio può spostare gli equilibri e portarci punti che ci servono per il nostro obiettivo, me lo auguro soprattutto per i ragazzi. Domani valuteremo le condizioni dei ragazzi e deciderò la formazione migliore»