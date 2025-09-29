Padova, Andreoletti: «L’Avellino è la squadra più in forma del campionato, arriva fiduciosa»

Alla vigilia del match tra Padova e Avellino, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati Matteo Andreoletti.

«La partita deve ancora essere preparata. L’allenamento tecnico-tattico di oggi pomeriggio sarà fondamentale per capire chi ha recuperato più energie dall’ultima gara. Non possiamo permetterci di schierare giocatori che non sono al 100%. Non voglio che ci siano gerarchie già definite: mi affido settimana dopo settimana a chi dimostra più energie. Potrebbero esserci cambiamenti nella rosa. Non mi sono goduto fino in fondo la vittoria, perché adesso ci attende subito un’altra partita. Non deve mai mancare la consapevolezza che bisogna faticare tanto» ha dichiarato il mister dei veneti, che ha poi aggiunto: «Della vittoria di Monza mi soffermo soprattutto sull’atteggiamento del secondo tempo: quelle sono le fondamenta. Bisogna saper stare nella partita, lottare e soffrire: è una caratteristica che non ci deve mai abbandonare»

Andreoletti ha poi parlato del loro prossimo avversario, l’Avellino: «La sua caratteristica più spaventosa è l’entusiasmo: è la squadra più in forma del campionato e arriva fiduciosa. Le qualità individuali sono evidenti. Noi dobbiamo cercare di tenere il dominio del pallone quando ci sarà l’occasione, ma anche avere la forza di lottare e soffrire. Rispetto all’anno scorso l’Avellino ha cambiato molto il modo di giocare: da squadra di possesso è diventata più adattabile, come capita spesso alle neopromosse».

Infine uno sguardo alla sua rosa: «Per quanto riguarda la rosa, rispetto all’ultima partita recuperiamo soltanto Boi. La nota positiva è che tutti si stanno avvicinando al rientro. Con così poco tempo a disposizione, oggi è la giornata più difficile, perché è il secondo giorno dopo la partita ed è quello in cui si sente maggiormente la stanchezza. Vedremo chi ha recuperato meglio. Seghetti sta bene: è un giocatore con caratteristiche uniche nel reparto offensivo, ma deve avere un rientro graduale, con ingressi a gara in corso. Gli manca ancora un po’ di condizione»