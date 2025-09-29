Lutto nel calcio spagnolo: addio a Raúl Ramírez, portiere del Colindres

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Il calcio spagnolo piange la tragica scomparsa di Raúl Ramírez, giovane portiere del Colindres, morto a soli 19 anni dopo un grave incidente di gioco.

Il ragazzo era rimasto vittima di un trauma cranioencefalico sabato scorso, durante la partita di Tercera Federación contro il Revilla. Subito soccorso in campo, aveva subito due arresti cardiorespiratori, uno durante l’incontro e un altro nel tragitto in ambulanza verso l’ospedale di Valdecilla, a Santander. Nonostante l’immediato intervento dell’allenatore Rafa de la Peña e di una giovane spettatrice studentessa di infermieristica, le sue condizioni si erano rivelate da subito critiche.

Dopo giorni in terapia intensiva, il cuore di Raúl ha smesso di battere questa mattina, lasciando nello sconforto la Cantabria e il mondo del calcio dilettantistico. Il Laredo, club in cui era cresciuto, ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Con la più profonda tristezza piangiamo la scomparsa di Raúl, nostro amato ex giocatore. Ha lasciato un segno indelebile nei compagni e negli allenatori”.

Ultimissime

Monza, ufficiale il nuovo CdA: Lauren Crampsie nominata presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025
Pallone Serie A

“STAGIONE FINITA”: l’azzurro si è rotto il crociato | Il triste annuncio dell’allenatore

Marco Fanfani Settembre 29, 2025

Serie A: Lazio avanti 2-0 all’intervallo a Marassi contro il Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Serie C: risultati parziali del Girone C

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Serie C: i risultati parziali del Girone A

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025