Serie C: i risultati parziali del Girone A

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Nella settima giornata di Serie C Girone A regna l’equilibrio al termine dei primi 45 minuti.

Cittadella e Pro Patria chiudono sullo 0-0 una frazione povera di emozioni, mentre il Vicenza trova il vantaggio sull Pro Vercelli grazie a una rete che indirizza la sfida in favore dei biancorossi. Reti inviolate, invece, tra Ospitaletto e Alcione Milano, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a cercare il colpo decisivo.

Cittadella-Pro Patria 0-0
Vicenza-Pro Vercelli 1-0

