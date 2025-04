Serie A, Roma avanti 1 a 0 sul Verona: all’intervallo decisivo Shomurodov

I primi quarantacinque minuti di Roma-Verona portano la firma di Eldor Shomurodov. L’uzbeko, preferito a Dovbyk, ripaga la mossa di Claudio Ranieri e permette ai giallorossi di chiudere il primo tempo in vantaggio per 1 a 0. L’ex Genoa, grazie all’assist di Soulè, sblocca la gara, valida per la 33esima giornata di Serie A, impiegandoci solamente quattro minuti. Una prima frazione di gioco sin qui ben gestita dalla Roma, con i veneti che però non hanno dato segnale di resa. Infatti, i ragazzi di mister Zanetti, si sono mostrati propositivi seppur senza impensierire notevolmente Svilar. Motivo per cui, ci sono i presupposti per assistere ad un secondo tempo in cui i padroni di casa faranno di tutto per scongiurare possibili colpi di scena.

