Modena-Cesena, Mignani: «Sfida con in palio punti importanti per la nostra classifica»

Sarà una Pasquetta impegnativa per il Cesena, impegnata in casa del Modena in occasione della 34esima giornata di Serie B. Michele Mignani, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Ormai ogni partita ha un doppio valore, perché se conquisti i punti in palio li togli agli avversari e li metti in cascina. Quello che voglio mettere nella testa della squadra è che per noi, oggi, l’obiettivo più importante della stagione è la partita contro il Modena. Dopo ci aspettano altre quattro sfide e speriamo che il risultato della prossima partita ci metta nelle condizioni di affrontarle nella maniera più serena possibile. Il nostro focus è solo esclusivamente la partita con il Modena, sappiamo che è una sfida alla quale i tifosi tengono, ma ci teniamo anche noi, perché ci sono in palio punti importanti per la nostra classifica. Ad ogni modo, il nostro campionato non finisce lunedì, dopo Modena ci sono altre quattro partite e allora io ribadisco che si tratta di una partita determinante, ma che né per noi né per il Modena la sfida di lunedì stabilirà quello che sarà il risultato finale del campionato».