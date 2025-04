Serie C Girone C: l’Avellino degli ex rosa Cionek e Marson promosso in Serie B

Dopo sette anni l’Avellino ritorna in Serie B. Il club campano, in occasione della 37esima giornata di campionato, ha vinto per 1-2 contro il Sorrento, sul campo neutro di Potenza, e si laurea campione del Girone C di Serie C. Un traguardo importantissimo per i “lupi”, nella cui rosa sono presenti anche Thiago Cionek e Leonardo Marson, due ex giocatori del Palermo e che potrebbero affrontarlo da avversari nel prossimo campionato cadetto.

L’Avellino, dunque, festeggia una promozione che la piazza aspettava da tempo, beffando così l’Audace Cerignola. I pugliesi, primi per gran parte della stagione, avranno l’opportunità di riscattarsi ai playoff. Con la Virtus Entella che ha già vinto il campionato del Girone B la scorsa settimana, c’è attesa adesso per i verdetti del Girone A, in programma venerdì 25 aprile. L’ultima giornata mette in palio la promozione diretta in cadetteria, contesa tra la capolista Padova e il Vicenza.

