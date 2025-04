Serie C Girone C: vittoria dell’Avellino a Sorrento, colpo Messina a Foggia. Risultati e classifica aggiornata

Si è appena concluso 37° turno del Girone C di Serie C, disputato interamente oggi pomeriggio alle ore 18:30. L’Avellino vince 2 a 1 sul contro il Sorrento e ritorna in Serie B dopo sette anni. L’Audace Cerignola, sconfitta 1 a 0 in casa dell’Altamura, è costretta, dunque, ad accontentarsi del secondo posto nonostante aver passato gran parte del campionato al comando.

Colpo del Trapani sul campo del Benevento (0-1), mentre il Monopoli vince 3 a 2 nel rocambolesco match contro il Giugliano, mentre la Juventus U23 non sbaglia e rifila un 3 a 1 alla Cavese.

In zona retrocessione, il Foggia non è ancora matematicamente salvo e perde 1-2 contro il Messina, mentre la Casertana ferma il Crotone 2 a 0 e tiene vive le possibilità di non dover passare dai playout. Infine, il Latina festeggia in casa il successo per 1 a 0 contro il Potenza.

RISULTATI

Sorrento-Avellino 1-2

Altamura-Audace Cerignola 1-0

Foggia-Messina 1-2

Benevento-Trapani 0-1

Casertana-Crotone 2-0

Juventus U23-Cavese 3-1

Latina-Potenza 1-0

Monopoli-Giugliano 3-2

CLASSIFICA

Avellino 72 punti

Audace Cerignola 64

Monopoli – 57 punti

Crotone – 54 punti

Catania – 50 punti

Benevento – 49 punti

Potenza – 49 punti

Picerno – 47 punti

Juventus U23 – 44 punti

Giugliano – 43 punti

Trapani – 41 punti

Cavese – 38 punti

Altamura – 37 punti

Sorrento – 35 punti

Latina – 34 punti

Foggia – 30 punti

Casertana – 29 punti

ACR Messina – 22 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti