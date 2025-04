Serie B: i complimenti della Lega all’Avellino per la promozione in cadetteria

Ad Avellino sono ore di festa. Il club campano, infatti, vince per 1-2 in trasferta contro il Sorrento e ritorna in Serie B dopo sette anni. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Lega Serie B si congratula coi “lupi” per il traguardo raggiunto: “Toc Toc — Chi è? È il Lupo biancoverde, e ha fame… di Serie B. Bentornati”.

A dare il benvenuto nella Serie BKT è anche il Presidente della Lega, Paolo Bedin, con il club e «con una società dall’importante tradizione e con una tifoseria appassionata per il risultato raggiunto e l’ottimo campionato disputato».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega B (@legab)