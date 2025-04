Serie A: alla Roma basta Shomurodov, Verona sconfitto 1 a 0. La classifica aggiornata

Un gol di Shomurodov permette alla Roma di vincere 1 a 0 contro il Verona e di aggiudicarsi il match valido per la 33esima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico, i giallorossi conquistano altri tre punti e continuano a sorprendere nel girone di ritorno. La rete dell’uzbeko, sull’assist di Soulè, porta momentaneamente gli uomini di Ranieri a -2 dal quarto posto, occupato dalla Juventus. Prestazione solida da parte della Roma, che dopo la rete del vantaggio respinge molto bene gli attacchi avversari. Nella ripresa, invece, regna l’equilibrio, con Svilar non particolarmente coinvolto. Di conseguenza, ai veneti non riesce l’impresa di tornare a casa con un risultato positivo che gli avrebbe permesso di allungare ulteriormente le distanze dalla zona retrocessione.

CLASSIFICA

Inter – 71 punti

Napoli – 71 punti

Atalanta – 61 punti

Juventus – 59 punti

Bologna – 57 punti

Roma – 57 punti

Lazio – 56 punti

Fiorentina – 53 punti

Milan – 51 punti

Torino – 40 punti

Udinese – 40 punti

Genoa – 39 punti

Como – 39 punti

Verona – 32 punti

Cagliari – 30 punti

Parma – 28 punti

Lecce – 26 punti

Empoli – 24 punti

Venezia – 24 punti

Monza – 15 punti