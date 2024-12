Serie A: reti inviolate al Maradona, è 0-0 tra Napoli e Venezia all’intervallo

Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Napoli e Venezia per la 20^ giornata del massimo campionato italiano. A partire meglio sono i partenopei, che fin dai primi minuti si spingono in avanti alla ricerca della rete che possa mettere la gara in salita.

Il Venezia è però molto attento e organizzato. Chiude gli spazi rendendo difficile agli azzurri verticalizzare. All’intervallo vince l’equilibrio con il match fisso sullo 0-0.