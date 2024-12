Serie B: Falletti glaciale dal dischetto, è 1-0 in Bari-Spezia all’intervallo. Vince la Reggiana, i risultati parziali

Terminano i primi tempi della gare di Serie B valevoli per la 20^ giornata del campionato cadetto. Il Bari, al San Nicola, affronta lo Spezia nel tentativo di riscattare la sconfitta rimediata al Barbera contro i rosanero di mister Dionisi. Situazione similare anche per il Sassuolo, che al Mapei affronta il Cosenza, mentre la Reggiana ha la possibilità, battendo il Mantova, di avvicinarsi in classifica proprio ai rosanero.

I risultati parziali:

Bari-Spezia 1-0 [42′ Falletti (B) ]

Carrarese-Cesena 0-0 [ ]

Mantova-Reggiana 0-1 [11′ Sersanti (R)]

Modena-Sudtirol 0-0 [ ]

Sassuolo-Cosenza 0-0 [ ]