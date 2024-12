Modena-Sudtirol: dopo Zaro, espulso Cauz: anche lui salta il Palermo

Non solo Zaro, anche Cauz non partirà per la trasferta di Palermo. In questi istanti i canarini stanno sfidando il Sudtirol di Castori per la 20^ giornata del campionato cadetto, ma lo sguardo è già rivolto al Palermo. Dopo l’ammonizione di Zaro arrivata dopo solo 1′, che era diffidato, adesso anche Cauz sarà assente nel match contro i rosanero per un fallo da ultimo uomo al 28′. Gara in salita, appunto, per i canarini che dovranno disputare i restanti minuti di gioco in inferiorità numerica.

Modena-Sudtirol: ammonizione per Zaro, salta il Palermo