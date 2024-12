Modena-Sudtirol: ammonizione per Zaro, salta il Palermo

Bruttissima notizia in casa Modena. In questi istanti i canarini stanno giocando la 20^ gara del campionato di Serie B contro il Sudtirol, in casa. Lo sguardo è, però, già rivolto alla prossima sfida di campionato proprio contro i rosanero. Questo perché il difensore dei padroni di casa, Zaro, è stato ammonito al 1′ subendo un’ammonizione. Il giallo subito non permetterà al difensore a partecipare alla trasferta proprio contro i rosanero, in quanto il classe 1994 era diffidato.

