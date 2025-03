Brescia, lo sponsor Scuola: «Trattativa in corso per l’acquisto del club. La posizione di Cellino»

Massimo Cellino è sempre più intenzionato a vendere il Brescia, soprattutto dopo il rapporto con la piazza che è degenerato sempre di più. Il numero uno del club lombardo, negli scorsi giorni, ha dichiarato di essere pronto ad affidare le redini ad un altro proprietario: parole che, ai microfoni di “Brescia Oggi”, sono state confermate da Daniele Scuola, presidente e amministratore delegato di DAC, sponsor principale delle Rondinelle:

«Ho un altro lavoro e non è nel mondo del calcio. E questa storia della cordata bresciana riemerge ogni volta che si registra un minimo movimento, vero o presunto, intorno alla società. Da quanto ne so, zero cordate. So di una trattativa in corso che in questo momento non si può dire se andrà a buon fine. Bisognerà aspettare la fine della stagione. Mantenere la Serie B agevolerebbe un eventuale passaggio di consegne. Non credo che Cellino abbia intenzione di essere il presidente che ricostruirà il Brescia, vista anche la difficoltà di rapporto con la piazza. Ma ora va lasciato lavorare in pace, sperando che trovi la chiave giusta».