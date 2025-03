IL NUOVO ALLENATORE È ALBERTO GILARDINO | Accordo trovato a cena con il direttore sportivo: Europa in 2 stagioni

Arriva una ghiotta chance per il campione del mondo del 2006, che ha trovato l’accordo con il suo nuovo club a partire dal prossimo anno.

Lo scorso anno uno dei migliori giovani allenatori italiani in circolazione sembrava essere Alberto Gilardino. Dopo aver portato il Genoa in Serie A, l’ex bomber di Milan e Palermo ha condotto i rossoblù ad una salvezza tranquilla, valorizzando anche diversi calciatori, come ad esempio Gudmundsson, Retegui e Dragusin.

In estate però la squadra gli è stata praticamente smontata, e di conseguenza ha fatto fatica nelle prime battute, fino a che la società ha deciso di dare il benservito al tecnico. Un esonero che però è stato comunque inaspettato visto quanto di buono l’allenatore aveva fatto, e considerando anche che la situazione non era poi così disperata.

Detto ciò il campione del mondo del 2006 ora è appunto fermo ai box. Ma dopo alcuni mesi è finalmente pronto a tornare in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni infatti un club ha già trovato un accordo con lui per farlo accomodare in panchina il prossimo anno. E l’obiettivo è già stato prefissato: andare in Europa in appena due anni.

Finalmente arriva la tanto attesa chiamata

Diverse squadre sono state accostate al nome di Alberto Gilardino nelle ultime settimane. Sono tante infatti le panchine che cambieranno in estate, e che dovranno avere un nuovo proprietario. E di conseguenza le società sono già al lavoro per trovare coloro che andranno a sedersi su di esse.

Tra queste c’è ad esempio quella del Como. Fabregas ovviamente è intoccabile per i lariani, ma il pressing di diversi top club italiani e non solo sul tecnico spagnolo potrebbero spingere lo stesso ad andare via. E per questa ragione quindi il club che sorge sulle rive del lago si sta iniziando a cautelare: tra i nomi papabili c’è proprio Gilardino.

Progetto importante per Gilardino

Dunque in caso di addio a Fabregas, il Como potrebbe puntare su un altro giovane allenatore come Gilardino, che andrebbe ad iniziare un progetto davvero intrigante.

Allo stesso modo poi il lavoro di miglioramento dei lariani non si arresterebbe, e con Gila sulla panchina si punterà nel giro di due anni ad ottenere una qualificazione in Europa.