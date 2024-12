Pari in Cremonese-Brescia, Stroppa: «Partita sfortunata, delusione incredibile»

Al termine della sfida tra Cremonese e Brescia, è intervenuto il tecnico dei grigiorossi Stroppa per commentare la sfida:

«Oggi è stata una partita sfortunata. Sul gol bastava un colpo di testa fuori, in angolo: la palla ha carambolato lì. Diventa difficile commentare questa partita perchè al termine di una prestazione importante, usciamo solo con un punto. Avevamo iniziato male, ma siamo andati in crescendo fino a dominare nel secondo tempo. Se Johnsen segna, fa 2-0 e vinciamo. Ma io non parlo con i se. Sul gol subito era una situazione da gestire meglio, in superiorità numerica. Siamo bravi a tenere la palla, è inspiegabile aver concesso un gol del genere. Ci sono comunque tante cose positive; l’unica delusione è il risultato. Analizzeremo il tutto, ma la prestazione resta straordinaria. Ceccherini ha avuto dei problemi fisici, oggi ha fatto una grande partita. Posso dire la stessa cosa di tutti quanti. Vandeputte per le sue qualità, vorrei facesse qualcosa in più. Nel primo tempo tornavamo tutti indietro con Vazquez e Bonazzoli, io chiedevo di stare più alti. Come ho visto il Brescia? Non parlo degli altri, chiedetemi tutto della Cremonese. Il Brescia giocava bene con le linee corte, ma dopo un quarto d’ora abbiamo preso il dominio della partita con frequenti verticalizzazioni. Mercato? Chiedete alla società, io allenerò al massimo come ho sempre fatto».