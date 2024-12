Cremonese-Brescia: scontri tra ultras prima del calcio d’inizio

Questo pomeriggio, Cremonese e Brescia si sono affrontate nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: la partita è terminata con il pareggio per 1-1. Si sono verificati, però, episodi di grande tensione tra le due tifoserie stamattina fuori dallo stadio Zini. Gli scontri sarebbero iniziati verso le 10:30, tempestivo l’intervenuto dei militari per placare la situazione. Ecco una clip:

