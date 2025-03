Euro 2032, Gravina sugli stadi: «Palermo è particolarmente attiva»

Nonostante manchino sette anni all’inizio degli Europei 2032, l’Italia (tra i Paesi ospitanti del torneo ) continua a lavorare sul fronte stadi. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni de “La Stampa” per fare il punto della situazione:

«Gli stadi Milano, Roma e Torino sono in pole, richiedono solo alcune riflessioni. Poi c’è la forte candidatura di Firenze dove i lavori sono cominciati. Palermo è particolarmente attiva, Cagliari è quasi pronto, a Bologna c’è un grande entusiasmo come a Udine o Bari. I cinque stadi dovranno essere i più belli d’Italia».

Alla UEFA andrà presentata una lista in cui saranno presenti cinque impianti, per cui se Milano, Torino e Roma sembrano certe di essere inserite, le altre città sperano di poter completare l’elenco garantendo le condizioni e i parametri richiesti per ospitare le gare di una competizione prestigiosa come il Campionato Europeo.

Giornale di Sicilia: “Concessione Renzo Barbera, altri dubbi sulla firma”