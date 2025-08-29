Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Lecce e Milan

Primo tempo combattuto al “Via del Mare” tra Lecce e Milan, con il risultato fermo sullo 0-0 dopo 45 minuti. I rossoneri erano riusciti a portarsi in vantaggio al 4’ con un colpo di testa di Matteo Gabbia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’arbitro Marinelli, però, dopo l’on field review al VAR, ha annullato la rete per un fallo commesso nell’azione precedente.

Il Lecce ha provato a rispondere con Pierotti e Gallo, senza però creare veri pericoli per Motta. L’occasione più nitida arriva al 36’, quando Ruben Loftus-Cheek impegna di testa Wladimiro Falcone, bravissimo a salvare i giallorossi con un intervento decisivo da distanza ravvicinata.

Primo tempo equilibrato e nervoso, con diversi falli e un cooling break al 26’. Tutto rimandato alla ripresa, con il Milan che cerca lo spunto giusto per sbloccare il match e il Lecce pronto a colpire in ripartenza.