Serie B: pari all’intervallo tra Reggiana ed Empoli
Primo tempo intenso tra Reggiana ed Empoli, con il parziale che si chiude sull’1-1. Gli ospiti partono meglio e al 12’ trovano il vantaggio grazie a Bohdan Popov, bravo a sfruttare un lancio perfetto di Ignacchiti e a battere Motta con un tocco delicato. L’Empoli continua a spingere, soprattutto con le accelerazioni di Ceesay ed Elia, ma non riesce a concretizzare il raddoppio.
La partita cambia al 38’, quando la Reggiana ottiene un calcio di rigore per una trattenuta di Guarino su Gondo. Dopo la revisione al VAR, l’arbitro Sacchi trasforma l’ammonizione in espulsione diretta per il difensore azzurro. Dal dischetto, Cedric Gondo non sbaglia e riporta i granata in parità al 44’. Un primo tempo combattuto e ricco di episodi, che lascia aperto ogni scenario in vista della ripresa.