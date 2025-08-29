FRATTESI COME TONALI: ma vale la metà | Lascia Milano per volare in “bianconero”

Il centrocampista della Nazionale potrebbe salutare i nerazzurri se arriverà come sembra un’offerta importante.

La carriera di Davide Frattesi è un esempio di crescita graduale e determinazione. Dopo aver completato un percorso nelle giovanili, ha iniziato la sua avventura da professionista in Serie B con l’Ascoli, per poi passare all’Empoli e al Monza, accumulando esperienza e maturando come centrocampista box-to-box.

Il suo salto di qualità avviene al Sassuolo, dove si afferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, distinguendosi per gli inserimenti senza palla. In totale, ha segnato 22 gol in 132 presenze in Serie A. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte della Nazionale.

Con la maglia azzurra, Frattesi ha dimostrato grande prolificità, segnando 8 gol in 29 partite e diventando una pedina fondamentale sotto la gestione di Spalletti, con un rendimento da attaccante aggiunto. È stato protagonista anche a Euro 2024.

Da quando è all’Inter, ha collezionato 89 presenze, la stragrande maggioranza da subentrato, e segnato 15 gol in tutte le competizioni e nella sua prima stagione ha contribuito alla vittoria dello Scudetto. Tra le sue reti più importanti, c’è il gol al 99′ in Champions League contro il Barcellona.

Mai prima scelta

Nella gara di esordio in Serie A con il nuovo tecnico Cristian Chivu, Davide Frattesi non è stato la prima, né la seconda scelta. Nella partita contro il Torino, Chivu ha preferito schierare dal primo minuto una mediana composta da Barella, Mkhitaryan e Sucic. Frattesi, nonostante le voci che lo vedevano in rampa di lancio, è rimasto in panchina.

Durante il match, Chivu ha effettuato diverse sostituzioni, ma per il centrocampo ha optato per altri giocatori, facendo entrare prima Piotr Zielinski e poi il nuovo acquisto Andy Diouf. Frattesi non è stato utilizzato, confermando, almeno per ora, che il suo status non è cambiato, e dovrà lottare per ritagliarsi un ruolo da titolare.

Rumors dalla Premier

Davide Frattesi continua a suscitare grande interesse in Premier League. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Newcastle non ha intenzione di mollare la presa sul centrocampista italiano in questa sessione estiva di mercato.

Il club inglese dovrà però mettere mano al portafoglio per assicurarsi le sue prestazioni. L’Inter, proprietaria del cartellino, valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra importante che riflette il valore del calciatore tanto per il club che, soprattutto, per la Nazionale. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse anche dell’Atletico Madrid che però non si è concretizzato.