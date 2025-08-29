Castori verso Sudtirol-Sampdoria: «Inizio campionato complicato con Catanzaro e Palermo»

Alla vigilia del debutto casalingo in campionato, il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro la Sampdoria.

«Siamo in buona condizione, ma la Sampdoria è un avversario di grande blasone. Arriviamo a questa partita in una buona condizione generale. Abbiamo bisogno di alzare i ritmi e acquisire quegli automatismi che servono al nostro gioco. Ovviamente ci misuriamo con una squadra forte e di prestigio come la Sampdoria, che aumenta le difficoltà di un inizio di campionato già complicato con Catanzaro e Palermo».

Castori ha poi sottolineato l’importanza della continuità: «Credo che la continuità sia fondamentale, non solo dal punto di vista fisico ma anche nei principi di gioco. Per questo non abbiamo stravolto l’organico: consolidare mentalità e metodo di lavoro è stato un vantaggio».

Infine, una riflessione sulla fisicità della squadra: «Conta soprattutto il ritmo. È vero, abbiamo struttura, ma la fisicità va allenata. Ciò che mi interessa è che la squadra sappia mantenere ritmi alti e che tutti corrano e si impegnino in allenamento. La fisicità è un pregio, ma non deve oscurare il lavoro che c’è dietro».