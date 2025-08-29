Pescara, UFFICIALE: arriva Vinciguerra dal Cagliari
Il Pescara 1936 ha ufficializzato l’acquisizione, a titolo temporaneo, dell’attaccante Alessandro Vinciguerra dal Cagliari Calcio.
Ecco il comunicato:
“Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Vinciguerra.
Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra.
La società dà il benvenuto ad Alessandro”.