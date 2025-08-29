Pescara, UFFICIALE: arriva Vinciguerra dal Cagliari

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Il Pescara 1936 ha ufficializzato l’acquisizione, a titolo temporaneo, dell’attaccante Alessandro Vinciguerra dal Cagliari Calcio.

Ecco il comunicato:

“Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Vinciguerra.

Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra.

La società dà il benvenuto ad Alessandro”.

Ultimissime

Pescara, UFFICIALE: arriva Vinciguerra dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Castori verso Sudtirol-Sampdoria: «Inizio campionato complicato con Catanzaro e Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

FRATTESI COME TONALI: ma vale la metà | Lascia Milano per volare in “bianconero”

Golia Bianchi Agosto 29, 2025

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Lecce e Milan

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Serie B: pari all’intervallo tra Reggiana ed Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025