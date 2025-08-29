Serie B: la Reggiana travolge l’Empoli 3-1

Grande vittoria della Reggiana contro l’Empoli, che cede 3-1 in un match pieno di emozioni e colpi di scena al Mapei Stadium. L’Empoli era passato in vantaggio al 12’ grazie a Bohdan Popov, bravo a sfruttare un perfetto tracciante di Ignacchiti e a battere Fulignati con un tocco delicato. La squadra toscana controllava la partita fino al 38’, quando Guarino trattiene Gondo in area: calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore. Dal dischetto, Cedric Gondo trasforma e riporta il risultato in parità al 44’. Pochi minuti dopo, un altro centrale dell’Empoli commette fallo e viene espulso, lasciando gli azzurri in nove uomini.

Nella ripresa la Reggiana approfitta della superiorità numerica: al 57’ Tobías Reinhart firma il 2-1 con un destro dalla distanza che sorprende Fulignati. Il tris arriva all’78’ con Manolo Portanova, servito da Gondo, che buca centralmente la difesa dell’Empoli e chiude i conti sul 3-1.

La formazione ospite prova a reagire, ma la doppia inferiorità numerica si fa sentire, e la Reggiana amministra il vantaggio fino al fischio finale. Con questa vittoria, la Reggiana conquista tre punti preziosi e dimostra grande carattere, mentre l’Empoli dovrà rivedere la propria strategia in vista delle prossime partite.