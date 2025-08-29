Serie A, il Milan chiude il match 0-2 contro il Lecce

L’AC Milan conquista tre punti preziosi sul campo del Lecce, imponendosi per 2-0 in una partita intensa e ricca di emozioni. Il primo gol arriva al 66’ con Ruben Loftus-Cheek, abile a procurarsi lo spazio sufficiente in area e a insaccare con un preciso colpo di testa su calcio di punizione. I rossoneri raddoppiano al 86’ con Christian Pulisic, che approfitta di un pallone vagante in area per battere il portiere con un destro all’angolino basso.

Il match ha visto diverse occasioni per entrambe le squadre: Santiago Tomas Gimenez e Saelemaekers hanno sfiorato il gol per il Milan, mentre il Lecce non è riuscito a concretizzare i propri tentativi sotto porta. Una delle azioni più pericolose degli ospiti è stata respinta dall’ottimo intervento di Wladimiro Falcone, protagonista tra i pali. Con questa vittoria, il Milan conferma la propria solidità in trasferta, mentre il Lecce dovrà lavorare per migliorare la fase difensiva e l’efficacia offensiva nelle prossime giornate.