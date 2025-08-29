Vivarini verso Mantova-Pescara: «Regole mercato sbagliate, porta i giocatori a non pensare al campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Alla vigilia della seconda giornata di Serie B, il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione della squadra e l’impegno in trasferta contro il Mantova.

«Abbiamo fatto una buona settimana, i ragazzi crescono e prendono più consapevolezza dei loro mezzi – ha dichiarato Vivarini –. L’obiettivo è crescere, essendo la nostra una squadra molto giovane: lo stiamo facendo. Abbiamo analizzato parecchio la partita precedente, con tantissimi esordienti: il risultato è stato negativo ma l’analisi va fatta in modo costruttivo».

Sulla formazione virgiliana: «Il Mantova ha mantenuto fedelmente il progetto tecnico dello scorso anno. È una squadra che gioca molto, fa possesso palla e controlla la partita, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare».

Infine, un chiaro riferimento al mercato: «Per me sono sbagliate le regole, un mercato aperto così a lungo porta ad avere giocatori che non sai mai se stanno pensando al mercato o alla partita».

