Vivarini verso Mantova-Pescara: «Regole mercato sbagliate, porta i giocatori a non pensare al campo»

Alla vigilia della seconda giornata di Serie B, il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione della squadra e l’impegno in trasferta contro il Mantova.

«Abbiamo fatto una buona settimana, i ragazzi crescono e prendono più consapevolezza dei loro mezzi – ha dichiarato Vivarini –. L’obiettivo è crescere, essendo la nostra una squadra molto giovane: lo stiamo facendo. Abbiamo analizzato parecchio la partita precedente, con tantissimi esordienti: il risultato è stato negativo ma l’analisi va fatta in modo costruttivo».

Sulla formazione virgiliana: «Il Mantova ha mantenuto fedelmente il progetto tecnico dello scorso anno. È una squadra che gioca molto, fa possesso palla e controlla la partita, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare».

Infine, un chiaro riferimento al mercato: «Per me sono sbagliate le regole, un mercato aperto così a lungo porta ad avere giocatori che non sai mai se stanno pensando al mercato o alla partita».