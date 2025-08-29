Serie C, Girone A: vittorie di misura per Cittadella e Pro Vercelli
Si chiude la seconda giornata del Girone A con due match decisi da gol singoli. Il Cittadella supera l’Alcione Milano 1-0 grazie a un gol che regala tre punti preziosi ai padroni di casa. Successo importante anche per la Pro Vercelli, che si impone 2-1 contro l’Albinoleffe in una partita combattuta e fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica.
Risultati Girone A – 2ª giornata
Cittadella 1-0 Alcione Milano
Pro Vercelli 2-1 Albinoleffe