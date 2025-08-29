Serie C, Girone A: vittorie di misura per Cittadella e Pro Vercelli

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Si chiude la seconda giornata del Girone A con due match decisi da gol singoli. Il Cittadella supera l’Alcione Milano 1-0 grazie a un gol che regala tre punti preziosi ai padroni di casa. Successo importante anche per la Pro Vercelli, che si impone 2-1 contro l’Albinoleffe in una partita combattuta e fondamentale per consolidare la propria posizione in classifica.

 Risultati Girone A – 2ª giornata

Cittadella 1-0 Alcione Milano

Pro Vercelli 2-1 Albinoleffe

Ultimissime

Serie C, Girone A: vittorie di misura per Cittadella e Pro Vercelli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Vivarini verso Mantova-Pescara: «Regole mercato sbagliate, porta i giocatori a non pensare al campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Serie A, il Milan chiude il match 0-2 contro il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Serie B: la Reggiana travolge l’Empoli 3-1

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Pescara, UFFICIALE: arriva Vinciguerra dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025