Serie A: l’Udinese espugna San Siro. Poker della Lazio all’Hellas Verona. I risultati finali
Si chiude la Domenica della seconda giornata di Serie A. Sorpresa dell’Udinese che, dopo il pari della prima giornata contro il Verona, espugna San Siro battendo l’Inter con il risultato di 1-2, tutte nel primo tempo le reti: sbloccano il risultato i nerazzurri con il gol di Dumfries, i bianconeri però non ci stanno e trovano prima il pari con Davis, e infine la ribaltano con il gol vittoria di Atta.
Tutto facile per la Lazio che vince per 4-0 nel match dell’Olimpico contro l’Hellas Verona, grande esordio casalingo per i biancocelesti, che si riscattano dopo la brutta sconfitta della prima giornata a Como. Per la formazione di Maurizio Sarri a segno Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.
Inter-Udinese 1-2 (17′ Dumfries; 29′ Davis (R); 40′ Atta)
Lazio- Hellas Verona 4-0 (3′ Guendouzi; 10′ Zaccagni, 41′ Castellanos; 82′ Dia)