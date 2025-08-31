Serie A: l’Udinese espugna San Siro. Poker della Lazio all’Hellas Verona. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Si chiude la Domenica della seconda giornata di Serie A. Sorpresa dell’Udinese che, dopo il pari della prima giornata contro il Verona, espugna San Siro battendo l’Inter con il risultato di 1-2, tutte nel primo tempo le reti: sbloccano il risultato i nerazzurri con il gol di Dumfries, i bianconeri però non ci stanno e trovano prima il pari con Davis, e infine la ribaltano con il gol vittoria di Atta.

Tutto facile per la Lazio che vince per 4-0 nel match dell’Olimpico contro l’Hellas Verona, grande esordio casalingo per i biancocelesti, che si riscattano dopo la brutta sconfitta della prima giornata a Como. Per la formazione di Maurizio Sarri a segno Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Inter-Udinese 1-2 (17′ Dumfries; 29′ Davis (R); 40′ Atta)

Lazio- Hellas Verona 4-0 (3′ Guendouzi; 10′ Zaccagni, 41′ Castellanos; 82′ Dia)

Ultimissime

Serie A: l’Udinese espugna San Siro. Poker della Lazio all’Hellas Verona. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Carrarese-Padova, Calabro: «Porto a casa il punto, dispiace per non essere riusciti a sfruttare l’uomo in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Sudtirol-Sampdoria, Donati: «Dobbiamo resettare subito e ripartire»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Serie B: pari tra Bari e Monza. Nessun gol in Modena-Avellino. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025
Pallone Serie A

“Mi hanno minacciato”: caos in Campionato | Il giocatore racconta tutto dopo la retrocessione

Marco Fanfani Agosto 31, 2025