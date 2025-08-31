Serie B: il Monza frena a Bari, pari anche tra Modena e Avellino. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

Sono appena terminate le partite della Domenica sera della seconda giornata di Serie B. Finisce con il risultato di 1-1 il big match del San Nicola tra Bari e Monza: la formazione ospite trova il vantaggio al 2′ minuti con il gol di Dany Mota, al 16′ trovano però il gol del pareggio i padroni di casa, firmato da Gabriele Moncini.

Pari anche tra Modena e Avellino. Passano inizialmente in vantaggio gli ospiti con il gol al 54′ di Sounas, non si fa aspettare però la reazione dei padroni di casa che trovano al 63′ il gol del pareggio firmato da Defrel. Al 74′ i biancoverdi restano in 10 a causa dell’espulsione di Cagnano, i canarini non riescono però ad approfittare della superiorità numerica, con il match che termina con il risultato di 1-1

Bari-Monza 1-1 ( 2′ Dany Mota; 16 Moncini)

Modena-Avellino 1-1 (54′ Sounas; 63′ Defrel)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2025

