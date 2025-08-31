Carrarese-Padova, Calabro: «Porto a casa il punto, dispiace per non essere riusciti a sfruttare l’uomo in più»

Al termine del match di oggi tra Carrarese e Padova, terminato con un pari senza reti, ha parlato in conferenza stampa il mister dei toscani Antonio Calabro. L’allenatore dei gialloblù ha commentato il pareggio portato a casa dai suoi, e si è detto rammaricato per non aver sfruttato la superiorità numerica.

«Siamo andati a sbattere si di loro, chiudevano benissimo gli spazi. Lenti nella manovra, questa lentezza on ci ha agevolato. Ci hanno dato filo da torcere. Ci abbiamo provato ma siamo stati meno brillanti nella manovra. Porto a casa il punto, dispiace per non essere riusciti a sfruttare l’uomo in più. non siamo riusciti a mettere i presupposti giusti. Campionato lungo e complicato, la Carrarese dovrà lottare con le unghie e con i denti. La sosta servirà a mettere benzina e lavorare. In questa categoria tutto è oro. Ci hanno messo in difficoltà in fase di non possesso, abbiamo sfruttato poco le due punte. Schiavi? Si è stirato, poi si avranno i tempi di recupero»

«Sekulov? Oggi è entrato bene, ha fatto vedere cose abbastanza buone. Il rammarico è aver sfruttato poco e male anche il cambio modulo. Non siamo stati bravissimi. Mercato? Ci può stare che arrivi un centrocampista. Distefano? Problema alla spalla. Accertamenti in corso. Torregrossa? Fastidio che la sosta ci consentirà di gestire in modo più tranquillo. C’era poco spazio per attaccare, i cambi non sono bastati»